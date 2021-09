Guilvinec Médiathèque Abri du marin - Le Guilvinec Finistère, Guilvinec Exposition “Youen Durand et la mer” à l’Abri du marin du Guilvinec Médiathèque Abri du marin – Le Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

17 – 19 septembre Exposition “Youen Durand et la mer” à l’Abri du marin du Guilvinec * Exposition des tableaux en coquillages de Youen Durand (1922-2005) représentant le thème de la mer. 12 tableaux en coquillages, sur les 24 réalisés par l’artiste, sont exceptionnellement exposés au Guilvinec. Cette œuvre unique provoque l’émerveillement. L’artiste raconte l’histoire de son pays Bigouden tout en laissant son imagination aborder des rivages insolites. L’artiste, qui n’a jamais voulu vendre un seul tableau et les a tous légués à sa commune (Plobannalec-Lesconil), est souvent comparé par les visiteurs au facteur Cheval.

Pour tous les publics. Youenn Durand *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Médiathèque Abri du marin – Le Guilvinec 40 rue Jean Baudry, 29730, Le Guilvinec

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35829174.jpg 02 98 58 95 13 https://www.leguilvinec.com/mediatheque-guilvinec_fr.html

L’abri du marin du Guilvinec a été créé en 1900 par Jacques de Thézac. C’était un lieu d’hébergement pour les marins, mais aussi d’éducation, de prévention, de lutte contre l’alcoolisme, d’apprentissage de la nage…).

Une dizaine d’abris du marin dans le Finistère ont ainsi aidé les marins lors de leurs escales pendant des décennies. Celui du Guilvinec a été fermé en 1982, puis acheté par la commune et reconverti en médiathèque et salle d’exposition.

