18 et 19 septembre visites guidées du site Mécalixir en tirant le fil de sa démarche patrimoniale et artistique « Un cabinet de curiosités contemporain » * MÉCALIXIR fête son patrimoine les samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h ! Dans le cadre de la manifestation nationale « La Fête du Patrimoine », Mécalixir, futur lieu culturel installé au 105 impasse des Tisserands à St Jean en Royans organise les samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h des visites guidées sur site en tirant le fil de sa démarche patrimoniale et artistique « Un cabinet de curiosités contemporain ». Au programme une découverte du site en reconfiguration, au riche passé industriel lié au textile, et une présentation des objets collectés lors des fouilles avant travaux. Visite libre, en continu tout l’après-midi. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Mécalixir 105 impasse des Tisserands 26190 Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme

Mécalixir s’est un site dont les première construction remonte au 15è siècle. Constitué d’une ancienne usine de tissage construite en 1886, alimentée par un canal ainsi qu’une maison de maître, l’ensemble est en cours de réhabilitation complète pour accueillir un site culturel d’exposition, un restaurant un bar et une boutique jeu jouet librairie, une résidence d’artistes… Une collecte d’objets et de mémoire a été effectuée avant le lancement des travaux. Sont à visiter, tout autant la mémoire du site, sont implantation que le nouveau chantier prémisse du futur site culturel.

