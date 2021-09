Saint-Leu Mascarin - Jardin botanique de La Réunion La Réunion, Saint-Leu Voyage à quai Mascarin – Jardin botanique de La Réunion Saint-Leu Catégories d’évènement: La Réunion

18 et 19 septembre Voyage à quai * Le dessinateur et photographe dépeignent, chacun à sa façon et ensemble, l’univers des ports avec leurs machines, leurs navires ainsi que les hommes et les femmes qui y travaillent. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

Mascarin – Jardin botanique de La Réunion 2, rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu Saint-Leu 97436 La Réunion

https://cibul.s3.amazonaws.com/location21176582.jpg 02 62 24 92 27 http://www.cg974.fr

L’ancien domaine de la famille de Châteauvieux (1857-1985), aujourd’hui propriété du Département, abrite le jardin botanique de La Réunion. La villa, de style néo-classique, et ses dépendances agricoles restaurées présentent des expositions permanentes et temporaires.

