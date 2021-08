Bœrsch Marqueterie d'Art Spindler Bas-Rhin, Bœrsch Découverte d’un artisanat d’exception qui marie le bois au dessin Marqueterie d’Art Spindler Bœrsch Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bœrsch

Découverte d’un artisanat d’exception qui marie le bois au dessin Marqueterie d’Art Spindler, 17 septembre 2021 10:30, Bœrsch. Journée du patrimoine 2021 Marqueterie d’Art Spindler. Gratuit|Sur inscription marqueterie@spindler.tm.fr, 03 88 95 80 17, 06 75 95 26 16

17 et 18 septembre Découverte d’un artisanat d’exception qui marie le bois au dessin * *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire. Visite selon conditions sanitaires en vigueur.

Marqueterie d’Art Spindler 3 cour du chapitre, 67530 Bœrsch Bœrsch 67530 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6993997.jpg?_ts=1627937781416 03 88 95 80 17 http://www.spindler.tm.fr

Créations de tableaux et panneaux décoratifs en marqueterie de bois naturels.

Crédits : ©C.Hamm Gratuit|Sur inscription ©Marqueterie d’Art Spindler

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bœrsch Autres Lieu Marqueterie d'Art Spindler Adresse 3 cour du chapitre, 67530 Bœrsch Ville Bœrsch lieuville Marqueterie d'Art Spindler Bœrsch