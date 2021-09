Les passeurs de la mémoire. Association “Des Jours Heureux” de Saint-Philippe Marine de Saint-Philippe, 18 septembre 2021 10:00, Vincendo.

Journée du patrimoine 2021 Marine de Saint-Philippe. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00

Les passeurs de la mémoire. Association “Des Jours Heureux” de Saint-Philippe

Si Saint-Philippe m’était conté !

L’Association des Jours Heureux , vous accueille sur la place du Warren Hastings à la marine de Saint-Philippe afin de partager leurs souvenirs de la vie d’autrefois.

Cette action vise à favoriser le lien social entre les générations par la mise en valeur de la mémoire de Saint-Philippe détenu par nos « Zarboutan », contribuant de manière conviviale et sensible à une meilleure connaissance des éléments historiques, culturels et patrimoniaux du territoire communal. Un lien intergénérationnel qu’il convient de renforcer et pérenniser dans les actions présentes et futures d’identification, de protection et de valorisation du patrimoine de Saint-Philippe.

Il sera question d’aborder lors de cette journée les enjeux autour de la préservation, de la valorisation de notre mémoire, de notre histoire ainsi que des éléments patrimoniaux et culturels qui ont façonné la richesse identitaire saint-philippoise. Une mémoire de Saint-Philippe enrichie d’annecdotes et qui ne se trouve pas dans les livres.

Les visiteurs pourront apprécier une exposition/ démonstration d’objets « lontan » rapportés par les membres de l’association.

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h30

Marine de Saint-Philippe, Rue De La Marine, Réunion Vincendo 97480

Crédits : Gratuit