A la découverte du savoir-faire traditionnel des vannières de Saint-Philippe Marine de Saint-Philippe, 18 septembre 2021 10:00, Vincendo

Samedi 18 septembre, 10h00 A la découverte du savoir-faire traditionnel des vannières de Saint-Philippe * Saint-Philippe nous offre un paysage aux multiples facettes du battant des lames au sommet des montagnes auquel s’ajoute la préservation d’une forte identité naturelle marquée par l’artisanat autour du vacoa. Installées dans un village patrimoine implanté pour l’occasion des JEP 2021 sur la place du Warren Hastings à la Marine de Saint-Philippe, l’objectif des vannières est de partager avec le public un moment convivial afin de valoriser le vacoa, son histoire ainsi que ce savoir-faire traditionnel constituant l’un des marqueurs identitaires et culturels de la ville de Saint-Philippe. En petit groupe, le public guidé par les artisanes pourra lors de cette journée découvrir cette plante naturellement présente sur le site de l’usine du Baril, ainsi que son processus de préparation et s’adonner à une initiation au tressage. La visite du village patrimonial est libre. Pour les ateliers proposés, il est toutefois préférable d’effectuer une réservation auprès de la Maison de la Tresse et du Terroir : 0262734519 *

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h30

Gratuit, Réservation

Marine de Saint-Philippe Marine de Saint-Philippe, Rue De La Marine, Réunion Vincendo 97480

