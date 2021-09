Vincendo Marine de Saint-Philippe Vincendo Remonter le fil de son histoire : Atelier de recherche généalogique Marine de Saint-Philippe Vincendo Catégorie d’évènement: Vincendo

Remonter le fil de son histoire : Atelier de recherche généalogique Marine de Saint-Philippe, 18 septembre 2021 10:00, Vincendo. Journée du patrimoine 2021 Marine de Saint-Philippe. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Remonter le fil de son histoire : Atelier de recherche généalogique * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h30

*

Marine de Saint-Philippe Marine de Saint-Philippe, Rue De La Marine, Réunion Vincendo 97480 Crédits : (c) Cercle Généalogique de Bourbon Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 16:30 Catégorie d’évènement: Vincendo Autres Lieu Marine de Saint-Philippe Adresse Marine de Saint-Philippe, Rue De La Marine, Réunion Ville Vincendo lieuville Marine de Saint-Philippe Vincendo