Visite de Marina Baie des Anges Marina Baie des Anges, 18 septembre 2021 10:00, Villeneuve-Loubet. Journée du patrimoine 2021 Marina Baie des Anges. Gratuit 04 92 02 66 16

18 et 19 septembre Visite de Marina Baie des Anges * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

Passe sanitaire demandé, inscriptions obligatoires, visite limitée à 20 personnes maximum

Marina Baie des Anges 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes

Venez découvrir cette œuvre architecturale originale. Admirée ou contestée, cette création remarquable ne laisse pas indifférent.

