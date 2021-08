Bordeaux Marché des Douves Bordeaux, Gironde Découverte de l’ancien marché du quartier des Capucins ! Marché des Douves Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Découverte de l’ancien marché du quartier des Capucins ! Marché des Douves, 18 septembre 2021 11:00, Bordeaux. Journée du patrimoine 2021 Marché des Douves. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur contact@douves.org, 05 57 71 75 93

Samedi 18 septembre, 11h00, 15h00 Découverte de l’ancien marché du quartier des Capucins ! * L’Alternative Urbaine et la Halle des Douves vous proposent de découvrir ou redécouvrir le Marché des Douves et son histoire lors d’une visite guidée. Venez découvrir l’histoire de ce lieu emblématique de Bordeaux, racontée par un éclaireur urbain. Les visites se clotureront par un pôt d’accueil organisé par La Halle des Douves. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 45 min.

Marché des Douves 4 rue des douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location81695393.jpg 05 57 71 75 93 https://www.douves.org/ https://www.facebook.com/Marchedesdouves/

Bâtiment de style Baltard, réhabilité par le cabinet d’architecture 50/01 et transformé en « Maison de vie associative et des habitants ».

Crédits : ©Terpereau, 1886 Gratuit|Sur inscription ©Maison de Vie associative et des habitants

