Villers-Cotterêts

18 et 19 septembre Mandé Brass Band * Le Mandé Brass Band se compose de huit musiciens dynamiques. Leurs compositions sont interprétées avec des instruments traditionnels mandingues (djembé, balafon, dunun) et une section cuivres aux consonnances jazz et afrobeat. Les chants en langue bambara, évoquant des scènes de la vie quotidienne, vous feront voyager jusqu’aux confins du continent africain.Une fusion originale qui puise sa force dans ses racines africaines et qui brille par la qualité de ses arrangements.

Concert en semi-déambulation (non statique). *

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

Gratuit, libre

Crédits : Cédric Gleyal / Uniprod

