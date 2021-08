Découvrez le berceau de la tapisserie d’Aubusson Manufacture de tapisserie Braquenié, 18 septembre 2021 10:00, Aubusson.

Journée du patrimoine 2021 Manufacture de tapisserie Braquenié. Gratuit

18 et 19 septembre

Découvrez le berceau de la tapisserie d’Aubusson

Découvrez cette ancienne manufacture aubussonnaise, lieu de production de tapisseries d’Aubusson.

Les tapisseries et les tapis de savonnerie ont été créés ici pendant près de cent ans. Archives et visite des lieux vous permettront de redécouvrir l’activité de cette entreprise ayant travaillée notamment pour l’Empereur Napoléon III et une clientèle issue de l’Europe entière !

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Gratuit. Entrée libre.



Manufacture de tapisserie Braquenié 8 avenue de la République, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location46778032.jpg?_ts=1629212738166 http://www.aubusson-felletin-tourisme.com

Le bâtiment des ateliers de tissage de la manufacture, en totalité, et les métiers à tisser de haute lisse conservés au rez-de-chaussée dans les ateliers de confection des tapis dits de La Savonnerie, les métiers à tisser de basse lisse et le présentoir à bobines conservés dans l’atelier du premier étage, les présentoirs à bobines et casiers contenant les écheveaux de laine du magasin des laines situé au second étage (cad. AH 359), sont tous classés au titre des Monuments historiques depuis 2013.

Crédits : ©Agnès Florentin Gratuit ©Père Igor – sous licence Creative Commons