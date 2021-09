Visite guidée du manoir Manoir Le Madrigal, 19 septembre 2021 11:00, Mamers.

Journée du patrimoine 2021 Manoir Le Madrigal. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 11h00

Visite guidée du manoir

Les propriétaires vous invitent à venir découvrir ce manoir de la fin du XVIIIème siècle, lié au passé industriel de la ville et unique d’un point de vue architectural. Vous serez invité à découvrir les salons, les caves et le parc accompagnés des propriétaires qui profiteront de ce moment privilégié pour vous faire partager leur univers. Vous pourrez, si vous le souhaitez et si le temps le permet, terminer votre visite en vous installant dans le parc pour prendre une boisson (payante).L’accès au manoir et la visite sont bien évidemment gratuits.

dimanche 19 septembre – 11h00 à 16h00

Entrée libre par groupe de 6 maximum.



Manoir Le Madrigal 72600 Mamers Mamers 72600 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location8277832.jpg 06 78 08 18 35 https://www.facebook.com/madrigal72600/

Ce petit manoir de la fin du XVIIIème est étroitement lié à la vie industrielle de la commune de Mamers. De style rococo, cette élégante demeure présente un grand salon aux plafonds ornés de très belles moulures et des portes en boiserie habillées de vitraux art déco. Les actuels propriétaires en ont fait un lieu à la décoration foisonnante offrant un style bohème chic, qui accueille quatre chambres d’hôtes, une roulotte gitane entièrement redécorée au sein d’un grand parc arboré et fleuri, agrémenté d’un petit et d’un grand bassin. On entre ici dans un écrin de quiétude et de nombreuses curiosités.

