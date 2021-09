Bourbriac Manoir Le Lézard Bourbriac, Côtes-d'Armor Portes Ouvertes – Visite des extérieurs du Manoir du Lézard Manoir Le Lézard Bourbriac Catégories d’évènement: Bourbriac

18 et 19 septembre Portes Ouvertes – Visite des extérieurs du Manoir du Lézard * Le bâtiment principal est flanqué à droite d’une tourelle et d’une aile.

En décembre 1992, a eu lieu la restauration de la balustrade extérieure avec la participation de l’État, du Ministère de la Culture et du Conseil Général. – réparation charpente et réfection complète de la toiture

– réfection des joints de l’ensemble du manoir

– réfection à l’identique du muret de la cour et de ses balustres

– remise à l’identique des fenêtres : pose de meneaux, vitraux, volets intérieurs *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée libre

