Visite guidée de l'exposition : le peuple des dunes, des gaulois sous la plage
Manoir du Tourp / Maison de la Hague
La Hague, Manche

Manche

Visite guidée de l'exposition : le peuple des dunes, des gaulois sous la plage
Manoir du Tourp / Maison de la Hague, 18 septembre 2021 14:00, La Hague
Journée du patrimoine 2021
Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de l’exposition : le peuple des dunes, des gaulois sous la plage * Cette exposition, pensée pour un large public, propose une immersion dans la vie quotidienne de nos ancêtres. Découvrez les secrets des fouilles menées pendant 10 ans sur la plage d’Urville-Nacqueville grâce aux explications d’Anthony Lefort, responsable du chantier de fouille et commissaire de l’exposition. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans, port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

Manoir du Tourp / Maison de la Hague Omonville-la-Rogue, 50440 La Hague La Hague 50440 Omonville-la-Rogue Manche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48148155.jpg 02 33 01 85 89 http://www.letourp.com https://www.facebook.com/pages/Manoir-du-Tourp/167619950070957

« Dans un site d’exception, à la nature préservée, découvrez ce manoir du XVIème siècle, véritable porte d’entrée sur le territoire de la Hague. Vivez une expérience unique grâce au parcours-spectacle immersif, « Un trésor au bout du monde », un fabuleux voyage dans l’histoire et les légendes locales, à vivre en famille (durée : 1 heure). Toute l’année, des expositions temporaires à l’intérieur des bâtiments ou en pleine nature sont proposées en accès libre. De nombreuses animations (travail du cuir, déco nature, poterie…) permettent aux enfants (et aux plus grands) de découvrir le patrimoine en s’amusant. Sur place également : médiathèque spécialisée, boutique, hôtel-restaurant, départ de balades et randonnées.

Crédits : © Manoir du Tourp Gratuit © manoir du Tourp

