samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Manoir des Claies Les Claies, Asnières-sur-Vègre, 72430 Asnières-sur-Vègre 72350 Sarthe

0243924050

Exemple type d’un manoir construit dans le dernier quart du XV° siècle, ce manoir a été restauré complètement par ses propriétaires entre 1988 et 2008

