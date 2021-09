Pont-de-Ruan Manoir de Vonnes Indre-et-Loire, Pont-de-Ruan Exposition de sculptures Manoir de Vonnes Pont-de-Ruan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Pont-de-Ruan

Exposition de sculptures Manoir de Vonnes, 18 septembre 2021 14:00, Pont-de-Ruan. Journée du patrimoine 2021 Manoir de Vonnes. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition de sculptures * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

entrée libre

Manoir de Vonnes Vonnes 37260 Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39423988.jpg

Au cœur de la vallée de l’Indre, ce petit manoir surprend par ses grandes lucarnes ouvragées. La façade vers le midi surplombe des jardins en terrasses et domine un cadre privilégié sans aucune construction en vue. Choisi par Balzac pour en faire la demeure de son héroïne dans le Lys dans la Vallée.

Crédits : Crédit photo : FlodeM Gratuit SCI Manoir de Vonnes

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Pont-de-Ruan Autres Lieu Manoir de Vonnes Adresse Vonnes 37260 Pont-de-Ruan Ville Pont-de-Ruan lieuville Manoir de Vonnes Pont-de-Ruan