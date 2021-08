Monsaguel Manoir de l'Aubespin Dordogne, Monsaguel Visite guidée d’un manoir des XVe et XVIIe siècles ! Manoir de l’Aubespin Monsaguel Catégories d’évènement: Dordogne

Journée du patrimoine 2021

17 – 19 septembre Visite guidée d’un manoir des XVe et XVIIe siècles ! * À travers une visite guidée, découvrez l’histoire et l’architecture du monument ainsi que l’historique de sa restauration. Visite de l’extérieur du manoir,

indications sur sa construction,

particularités architecturales,

détails sur les péripéties et difficultés relatives à sa restauration. *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 11h30

vendredi 17 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

Gratuit.

Manoir de l’Aubespin Route de Saint-Perdoux, 24560 Monsaguel Monsaguel 24560 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location42407523.jpg?_ts=1628673475682 05 53 58 36 94

Maison forte des XVe et XVIIe siècles.

