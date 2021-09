Caulnes Manoir de La Ville Couvé / Caulnes Caulnes, Côtes-d'Armor Visite du Manoir de la Ville Couvé Manoir de La Ville Couvé / Caulnes Caulnes Catégories d’évènement: Caulnes

Visite du Manoir de la Ville Couvé Manoir de La Ville Couvé / Caulnes, 19 septembre 2021 10:00, Caulnes Journée du patrimoine 2021 Manoir de La Ville Couvé / Caulnes. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Visite du Manoir de la Ville Couvé * *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

masque obligatoire. Accès intérieur par groupe de 5-6 personnes.

Manoir de La Ville Couvé / Caulnes Manoir de La Ville Couvé 22350 Caulnes Caulnes 22350 Côtes-d'Armor

Manoir du 16e siècle : visite de la maison, présentation de son histoire et de celle de ses propriétaires

