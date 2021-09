Évran Manoir de la Roche Léau Côtes-d'Armor, Évran Exposition d’artistes et artisans d’art Manoir de la Roche Léau Évran Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Évran

Exposition d’artistes et artisans d’art Manoir de la Roche Léau, 18 septembre 2021 10:00, Évran. Journée du patrimoine 2021 Manoir de la Roche Léau. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition d’artistes et artisans d’art * Epis de faîtage et girouettes, poteries, sculptures et mosaïques, peintures et photos, végétaux seront là pour célébrer le VENT, le mouVEmeNT. De la créativité, de l’originalité, de belles rencontres et des coups de coeur assurés. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

*

Manoir de la Roche Léau 22630 Evran Évran 22630 La Roche Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48756735.jpg 06 13 62 40 11 http://arbre-monde-deco.com/ https://www.facebook.com/LArbre-Monde-d%C3%A9co-112155746922981

Le Manoir de la Roche Léau a été construit au XVIIème siècle à proximité du canal Ille-et-Rance. Il est de taille modeste mais son minutieux appareillage de schiste rouge, la qualité de ses charpentes en chêne et sa tour-escalier lui confèrent une allure de grand.

Depuis 2020, il fait l’objet d’une rénovation soignée grâce à des artisans au savoir-faire ancestral. Chaque année, son jardin présente des nouveautés : un potager-mandala en permaculture, des bassins, des lieux préservant la biodiversité et, tout autour, une pâture accueillant des chevaux. A côté du Logis, un très beau bâtiment rénové propose un espace d’exposition mettant en valeur des productions d’artistes et d’artisans d’art d’ici et d’ailleurs.

Crédits : © Florence Le Cun Gratuit Florence Le Cun

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Évran Autres Lieu Manoir de la Roche Léau Adresse 22630 Evran Ville Évran Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Manoir de la Roche Léau Évran