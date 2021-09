Saumur Manoir de la Reine de Sicile Maine-et-Loire, Saumur Visites commentées du Manoir de la Reine de Sicile Manoir de la Reine de Sicile Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Visites commentées du Manoir de la Reine de Sicile Manoir de la Reine de Sicile, 18 septembre 2021 14:00, Saumur. Journée du patrimoine 2021 Manoir de la Reine de Sicile. Gratuit

18 et 19 septembre Visites commentées du Manoir de la Reine de Sicile * Samedi départs à 14h, 15h, 16h, 17h Dimanche départs à 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Manoir de la Reine de Sicile 14 bis rue Montcel 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Cette demeure contemporaine de la Maison du Roi tient son nom de Yolande d’Aragon, surnommée la reine de Sicile qui y séjourna. Ce logis abrita jusqu’en 2021 le campus saumurois de l’université d’Angers. Aujourd’hui, la fondation ANAKO projette d’y présenter des expositions temporaires et un cycle de projections débats et conférences.

