Grand-Auverné Manoir de la Petite Haie Grand-Auverné, Loire-Atlantique Manoir de la Petite Haie Manoir de la Petite Haie Grand-Auverné Catégories d’évènement: Grand-Auverné

Loire-Atlantique

Manoir de la Petite Haie Manoir de la Petite Haie, 18 septembre 2021 09:00, Grand-Auverné. Journée du patrimoine 2021 Manoir de la Petite Haie. Gratuit

18 et 19 septembre Manoir de la Petite Haie * Visite libre de l’extérieur de ce manoir du XVIIème siècle et de la cour *

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

*

Manoir de la Petite Haie La Petite Haie, 44520 Grand-Auverné Grand-Auverné 44520 Loire-Atlantique

06 10 56 87 85 Crédits : Manoir de la Petite Haie Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Grand-Auverné, Loire-Atlantique Autres Lieu Manoir de la Petite Haie Adresse La Petite Haie, 44520 Grand-Auverné Ville Grand-Auverné Age maximum 99 lieuville Manoir de la Petite Haie Grand-Auverné