Thorigné-d'Anjou Manoir de la Harderie

Thorigné-d'Anjou

Visite guidée du manoir de la Harderie, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Visite guidée du manoir de la Harderie * Une cour en U se dessine devant le vaste logis actuel qui s’organise selon trois niveaux et présente des façades de cinq travées de baie en tuffeau.

Si le Manoir de la Harderie a été rénové, il subit peu de transformations depuis sa construction ; Les principaux éléments intérieurs de cette bâtisse sont l’escalier en bois à balustres délimités par deux murs de refends en pierre de tuffeau construit dans l’axe de la porte d’entrée du rez de chaussée et le surprenant puits intérieur dans la pièce sud.

Le parc et le verger ont été replantés pour recréer un cadre dans l’esprit de l’époque du XVIIè siècle.

Les propriétaires, Mr et Mme Villedey ouvrent leurs portes pour découvrir ce logis plein de charme *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

départ toutes les 30 min

Manoir de la Harderie 14, rue de la harderie 49220 Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire

Ce manoir-ferme de la fin du 17 ème siècle se compose d’un logis avec des dépendances agricoles ( étable, écurie, cellier, boulangerie, porcherie, grange ) et un parc reconstitué dans le style de cette époque. Les propriétaires vous ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir ce logis plein de charme.

