Visite du Manoir de la Dobyaye Manoir de la Dobyaye, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Jean-sur-Couesnon

18 et 19 septembre Visite du Manoir de la Dobyaye * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Visite guidée à 14h30 (durée 1h30 environ) ; visite libre possible dans le créneau 14h-17h30 – Tarif : 5€ / personne, gratuit -12 ans.

Manoir de la Dobyaye Château de la Dobyaye, 35140, Saint-Jean-sur-Couesnon

Manoir constitué de deux corps de logis datant respectivement des 16e et 17e siècles.

À l’origine, il s’agit d’une maison forte avec sa cour close de murs et entourée de douves, meurtrières percées dans les murs du bâtiment situé au sud-ouest de la cour.

Étonnement, il subsiste le portail à doubles portes, cochère et piétonne, équipé de feuillures qui témoignent de l’existence de deux pont-levis.

