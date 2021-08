Challain-la-Potherie Manoir de la Cour des Aulnays Challain-la-Potherie, Maine-et-Loire Visite de la Cour des Aulnays et Portes ouvertes de l’association Manoir de la Cour des Aulnays Challain-la-Potherie Catégories d’évènement: Challain-la-Potherie

Maine-et-Loire

Visite de la Cour des Aulnays et Portes ouvertes de l’association Manoir de la Cour des Aulnays, 18 septembre 2021 14:00, Challain-la-Potherie. Journée du patrimoine 2021 Manoir de la Cour des Aulnays. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de la Cour des Aulnays et Portes ouvertes de l’association * Comme tous les ans, nous accueillerons le public dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ainsi que pour les portes ouvertes de l’association ! Rendez-vous samedi 18 et dimanche 19 septembre ! Au programme, visite libre de 14h à 18h, visites guidées sur l’histoire du lieu à 14:30 et 16:30, exposition sur l’histoire, rencontre avec les animaux, découverte du projet dans son ensemble. Les enfants présents pourront participer à une Chasse au trésor à 14h30 et à une création éphémère de Land Art à 16h30. Durée de chaque animation : environ 1h. Nous organiserons également une petite collation et une vente de souvenirs au profit de l’association. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Manoir de la Cour des Aulnays La Cour des Aulnays, 49440 Challain-la-Potherie Challain-la-Potherie 49440 Maine-et-Loire

02 41 61 99 30

Détails Catégories d'évènement: Challain-la-Potherie, Maine-et-Loire