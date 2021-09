Coudrecieux Manoir de la Cour Coudrecieux, Sarthe Animation avec Stéphane Leroux, compagnon charpentier et Dylan Olignon, ornemaniste en zinguerie d’art. Manoir de la Cour Coudrecieux Catégories d’évènement: Coudrecieux

Animation avec Stéphane Leroux, compagnon charpentier et Dylan Olignon, ornemaniste en zinguerie d’art. Manoir de la Cour, 18 septembre 2021 14:00, Coudrecieux. Journée du patrimoine 2021 Manoir de la Cour. Gratuit

18 et 19 septembre Animation avec Stéphane Leroux, compagnon charpentier et Dylan Olignon, ornemaniste en zinguerie d’art. * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Manoir de la Cour 9, rue de la Cour, 72440 Coudrecieux Coudrecieux 72440 Sarthe

Inscrit MH depuis mai 2005, le manoir jouxte un parc comprenant un potager de 300m², tout en culture biologique, un verger biologique d’une trentaine d’arbres fruitiers de variétés anciennes, de plantes aromatiques disséminés un peu partout d’environ 100 plantes vivaces. On observe aussi une centaine de rosiers pour la plupart anciens, soit en buissons, soit en plantes grimpantes le long des murs. Manoir seigneurial sans doute d’origine médiévale, transformé et remanié dans la deuxième moitié du XVIe s. par François de La Vove, seigneur de La Pierre et de Coudrecieux. Cheminées monumentales, dont une influencée par les modèles de Serlio.

