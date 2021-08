Dans l’oeil de l’architecte – Manoir de Kernault Manoir de Kernault, 19 septembre 2021 11:30, Mellac.

Journée du patrimoine 2021 Manoir de Kernault. Gratuit 02 98 71 90 60

Dimanche 19 septembre, 11h30

Dans l’oeil de l’architecte – Manoir de Kernault

*

Depuis un an, le Manoir de Kernault vit au rythme de la restauration de son grenier à pans de bois, première phase des travaux.

Les Journées du patrimoine sont l’occasion d’une rencontre avec Dominique Lizerand qui s’en est vue confier la maîtrise d’œuvre par le département.

Elle présente les enjeux de son métier d’architecte du patrimoine, les questions qui se posent et les solutions apportées à Kernault et sur des chantiers comparables.

*

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h30

*

Sur réservation – Public : Adulte – Type : Rencontre – Niveau : Pour tous



Manoir de Kernault Manoir de Kernault, 29300, Mellac Mellac 29300 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34879856.jpg 02 98 71 90 60 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-kernault https://www.facebook.com/cheminsdupatrimoineenfinistere/,https://www.instagram.com/cheminsdupatrimoine/

Le manoir de Kernault a été construit vers 1420-1430 par la famille de Talhouët. Jean de Talhouët, qui était en 1420 clerc d’argenterie à la Chambre des Comptes, remplit entre 1423 et 1433 les fonctions de responsable de l’hôtel de la Duchesse de Bretagne. Le logis a subi en 1627 une réfection (planchers, cheminées) qui n’a pas modifié la structure de l’édifice médiéval. Les communs sud en pans de bois, du même type que la galerie de Tréhardet en Bignan, ont été construits à la même époque. Le logis a connu une nouvelle campagne de réaménagement vers 1750, avec la mise en place d’un nouveau décor intérieur par Forestier le Jeune et l’agrandissement des ouvertures de l’élévation sud.

Malgré ces reprises et l’adjonction de quelques bâtiments adventices aux 19e et 20e siècles, l’ensemble a conservé un décor médiéval et classique de qualité et demeure représentatif d’une demeure noble rurale des 15e-17e siècles.

Crédits : © CDP29 Gratuit