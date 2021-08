Grand-Champ Manoir de Kerleguen Grand-Champ, Morbihan Visite guidée du Manoir de Kerleguen Manoir de Kerleguen Grand-Champ Catégories d’évènement: Grand-Champ

Morbihan

Visite guidée du Manoir de Kerleguen Manoir de Kerleguen, 18 septembre 2021 10:00, Grand-Champ Journée du patrimoine 2021 Tarif habituel Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite guidée du Manoir de Kerleguen * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h50

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h50

samedi 18 septembre – 12h00 à 12h50

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h50

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h50

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h50

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h50

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h50

dimanche 19 septembre – 12h00 à 12h50

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h50

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h50

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h50

Tarif 5€ – Gratuit en-deçà de 12 ans / Modalités de visite ajustables selon la réglementation sanitaire en vigueur.

Manoir de Kerleguen Kerleguen, 56390, Grand-Champ Grand-Champ 56390 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87232422.jpg 02 97 61 40 18 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091220,https://monumentum.fr/manoir-kerleguen-pa00091220.html

Manoir construit en 1476 pour servir de presbytère au recteur de Grand-Champ. Corps de logis en équerre flanqué à l’angle intérieur d’une tour ronde renfermant un escalier à vis. Gargouilles sculptées dont l’une figure un bélier. Figures sculptées à la pointe et aux extrémités des frontons des lucarnes. Dans la salle, cheminée monumentale. Dans la cuisine, ancien évier avec canal de pierre.

Inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

Crédits : Virginie et Didier Richard

