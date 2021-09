Brandivy Manoir de Kergal Brandivy, Morbihan Visite commentée du manoir de Kergal Manoir de Kergal Brandivy Catégories d’évènement: Brandivy

Visite commentée du manoir de Kergal Manoir de Kergal, 18 septembre 2021 14:00, Brandivy. Journée du patrimoine 2021 Manoir de Kergal. Gratuit

18 et 19 septembre Visite commentée du manoir de Kergal * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Visite avec masque. Prévoir des chaussures fermées. Attention, peu de réseau téléphonique donc nous ne serons pas faciles à joindre pendant les visites.

Manoir de Kergal lieu-dit Kergal 56390 Brandivy Brandivy 56390 Morbihan

