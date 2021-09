Vallon-sur-Gée Manoir de Guiberne Sarthe, Vallon-sur-Gée Visite libre autour du manoir Manoir de Guiberne Vallon-sur-Gée Catégories d’évènement: Sarthe

Vallon-sur-Gée

Visite libre autour du manoir Manoir de Guiberne, 18 septembre 2021 14:00, Vallon-sur-Gée. Journée du patrimoine 2021 Manoir de Guiberne. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre autour du manoir * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

Manoir de Guiberne route de Saint Pierre des Bois, 72540 Vallon-sur-Gée Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 33 16 38 82 http://manoirdeguiberne.site-fr.fr

Ancien petit fief seigneurial de la fin du XVIème siècle entouré de ses douves en eau.

Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Vallon-sur-Gée Autres Lieu Manoir de Guiberne Adresse route de Saint Pierre des Bois, 72540 Vallon-sur-Gée Ville Vallon-sur-Gée Age maximum 99 lieuville Manoir de Guiberne Vallon-sur-Gée