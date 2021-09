Chênehutte-Trèves-Cunault Manoir de Grissay Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Visites des extérieurs du Manoir de Grissay Manoir de Grissay Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Maine-et-Loire

Manoir de Grissay, 18 septembre 2021 14:00, Chênehutte-Trèves-Cunault

18 et 19 septembre

18 et 19 septembre Visites des extérieurs du Manoir de Grissay * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Manoir de Grissay Rue de Grissay, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

Ancienne chapelle du 13e s. remaniée et complétée au 16e.s. par un logis et une belle tour d’escalier.

Manoir de Grissay
Rue de Grissay, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault
Maine-et-Loire