Visite libre des extérieurs Manoir de Ghaisne 15, rue du presbytère – Freigné 44540 Vallons de l'Erdre, 18 septembre 2021 14:00, Vallons-de-l'Erdre Journée du patrimoine 2021 Manoir de Ghaisne 15, rue du presbytère – Freigné 44540 Vallons de l'Erdre. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre des extérieurs * Visite

visite libre des exterieurs concert

Gaëtan Nicot trio (piano, contrebase, batterie) jazz

concert d’ouverture de la saison culturelle de Vallons de l’Erdre

organisation : commune de Vallons de l’Erdre

gratuit

annulation si mauvais temps *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 16h00

*

Manoir de Ghaisne 15, rue du presbytère – Freigné 44540 Vallons de l'Erdre
Vallons-de-l'Erdre 49440 Freigné Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location29243571.jpg 06 88 07 91 16 http://Manoirdeghaisne.com

Manoir des XV et XVIe

Inscrit Monument historique 1968

Crédits : @lfg Gratuit @LFG

