Ouverture exceptionnelle des interieurs du Manoir de Favry. Visites guidées

Journée du patrimoine 2021 Manoir de favry. Tarif préférentiel

17 – 19 septembre

Ouverture exceptionnelle des interieurs du Manoir de Favry. Visites guidées

L’esprit des lieux d’hier et d’aujourd’hui…

Fleuron du patrimoine vivant, le trésor caché d’une seigneurie

Une atmosphère de maisons de famille , des collections mêlées aux souvenirs…ll se dégage un charme particulier dans cette seigneurie, coiffé de hautes toitures, dans l’écrin de jardins raffinés.

Ce grand logis du XVI° et du XVII° siècle avec la trace de Guillaume de Favry, répond aux canons architecturaux de la fin du Moyen Age. Parfait exemple d’un guet défensif, à la magnifique et sobre architecture, aux belles proportions et aux séduisantes juxtapositions.

Visite guidée intérieure des pièces à feu, salle à manger et salon, chambre dite” Haute Epoque”, escalier à vis et charpente

Intérieurs raffinés dans le goût de l’Art de Vivre à la Française;

Approche des décors intérieurs de l’époque avec ses plafonds peints dans le goût de la transition de la fin du Moyen Age et la Renaissance.

Rêves de jardins, primés et labellisés

Dans un goût très eclectique, les jardins clos et secets, créés dans le respect de la trame historique et avec une certaine approche contemporraine, entourent la bâtisse.

Label Jardin Remarquable

Prix des jardins, EBTS, special jury (____European Boxwood Topiary Society) en vertu de “son élégance et son originalité”

Label APJPL

Prix VMF (Vieilles Maisons Françaises) Jardins : Création et Patrimoine

Prix départemental

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

8 euros par adulte, gratuit enfants moins de 8 ans, de 8 à 14 ans 3 euros avec un parcours d’énigmes offert, ludo educatif : “A la recherche du document perdu” Sur les traces d’Olivier de Serres . Visites guidées environ 30 mn, groupe de 18 personnes



Manoir de favry Route de ballée, 53340 Préaux Préaux 53340 Mayenne

inscrits dans une trame historique, 4 jardins clos et secrets, d’interprétation contemporaine et eclectique, ont été dessinés pour surprendre.

Un potager inscrit dans une grammaire médiévale, métamorphosé en un jardin symbolique, est structuré par des claustra d’osier vivant et des gloriettes de saule

Le jardin à la française, magnifié par un théâtre de verdure à la taille sculpturale est jalonné par une broderie de buis et d’une roseraie adossées à une banquette de laurier du Portugal et ses topiaires

2 nouveaux jardins, le Dédale, inscrit dans la tradition des jardins de l’époque est rattaché au logis et le Jardin de cloître ou verger d’ornement, au plan carré, entre ombre et lumière.

3°Prix National VMF: “Jardin, Création et Patrimoine”

Label régional APJPL

Prix départemental “label historique

Crédits : @Pascal Beltrami Tarif préférentiel