Saint-Georges-sur-Layon Manoir de chatelaison Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Layon Visites libres du Manoir de Chatelaison Manoir de chatelaison Saint-Georges-sur-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Georges-sur-Layon

Visites libres du Manoir de Chatelaison Manoir de chatelaison, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Georges-sur-Layon. Journée du patrimoine 2021 Manoir de chatelaison.

18 et 19 septembre Visites libres du Manoir de Chatelaison * Les jardins contemporains se découvrent en 27 étapes, chacune évoquant une histoire ou un type de jardin. Visite libre. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Tarif : 5€ par personne, gratuit pour les moins de 15 ans et les personnes en situation de handicap.

Manoir de chatelaison 45, rue de Châtelaison, 49700 Saint-Georges-sur-Layon Saint-Georges-sur-Layon 49700 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78616881.jpg 02 41 59 64 24

Manoir de la fin du gothique flamboyant dont la façade est dotée d’une tourelle d’escalier décentrée, de fenêtres à meneaux richement sculptées et moulurées. Les jardins, oeuvre du propriétaire, ont été distingués au concours national des Vieilles Maisons Françaises “jardin contemporain et patrimoine” (prix spécial du jury) . Ils sont aussi “labellisés” APJPL (Asso. Parcs et Jardins des Pays de Loire). Le thème de cette année convient particulièrement : son propriétaire-concepteur le décrit comme un jardin promenade au cours de laquelle une vingtaine de points d’intérêt solliciteront votre attention : perspectives, chambres de verdure, haies sculptées, fontaines, cascade, bassin, bois ombragé…

Crédits :

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Layon Autres Lieu Manoir de chatelaison Adresse 45, rue de Châtelaison, 49700 Saint-Georges-sur-Layon Ville Saint-Georges-sur-Layon lieuville Manoir de chatelaison Saint-Georges-sur-Layon