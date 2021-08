Chambord Manoir de Château Fort Chambord, Eure Exposition “Miniatures indiennes” Manoir de Château Fort Chambord Catégories d’évènement: Chambord

Eure

Exposition "Miniatures indiennes" Manoir de Château Fort, 17 septembre 2021 14:00, Chambord Journée du patrimoine 2021 Manoir de Château Fort. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur

17 – 19 septembre Exposition “Miniatures indiennes” * *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

À partir de 6 ans.

Manoir de Château Fort Lieu-dit Château-Fort, 27250 Chambord Chambord 27250 Eure

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56821027.jpg 02 33 34 28 19 http://espacedartfl.com

Manoir du XVIIe siècle au lieu dit “château fort”

Crédits : © Espace d’art FL Gratuit © Espace d’art – Manoir de Château Fort

