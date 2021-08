Avon Manoir de Bel Ébat Avon, Seine-et-Marne Concert sous le kiosque Manoir de Bel Ébat Avon Catégories d’évènement: Avon

Concert sous le kiosque Manoir de Bel Ébat, 18 septembre 2021 17:30, Avon

Samedi 18 septembre, 17h30 Concert sous le kiosque * Venez partager un moment musical autour du kiosque Port du masque obligatoire *

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

Entrée libre

Manoir de Bel Ébat 2 avenue de Nemours 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78893461.jpg 01 60 74 91 30 http://www.avon77.com/

C’est à la meute de chasse d’Henri IV que le domaine doit son nom. Passionné de chasse, le roi décida que cet endroit, pourvu de sources fraîches, serait l’étape idéale pour que ses meutes de chiens puissent s’ébattre. Selon les traités de vénerie (chasse à courre), l’ébat est l’endroit où la meute peut se détendre. Il y a l’ébat du matin et l’ébat du soir. Il décida donc de faire construire un pavillon de chasse. Mais la période la plus symbolique de la magnificence de Bel-Ebat fut sans nul doute la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Restauré au XIXe siècle par la famille Marcotte, le manoir devint ensuite la propriété de l’éditeur de musique parisien Auguste Durand qui agrandit considérablement le domaine. À la mort de ce dernier, en 1909, Jacques Durand, éditeur comme son père, élu municipal et bienfaiteur de la commune, hérita du domaine. Très investi dans la défense des droits d’auteurs, il joua un grand rôle dans l’épanouissement et le rayonnement de la musique française.

Ainsi, le manoir reçut en ses murs les plus grands compositeurs français de la Belle Époque aux Années Folles. Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Paul Dukas, Maurice Ravel et bien d’autres, furent des invités réguliers au point d’avoir, pour certains d’entre eux, leur chambre attitrée. La présence du piano Pleyel témoigne encore aujourd’hui de cette grande épopée musicale. Juste après la disparition de Jacques Durand en 1928, son cousin René Dommange reprit le flambeau des Éditions Durand et c’est après son décès que son épouse, Lola Dommange, dernière propriétaire du domaine, en fit don à la ville d’Avon en 1979 à la condition qu’elle en perpétue le souvenir musical et l’attachement culturel.

Heure : 17:30 - 18:30