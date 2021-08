Vaiges Manoir d'aubigné Mayenne, Vaiges manoir d’ Aubigné Manoir d’aubigné Vaiges Catégories d’évènement: Mayenne

Vaiges

manoir d’ Aubigné Manoir d’aubigné, 18 septembre 2021 11:00, Vaiges. Journée du patrimoine 2021 Manoir d’aubigné. Gratuit

18 et 19 septembre manoir d’ Aubigné * *

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h00

*

Manoir d’aubigné Route de Chammes – Sainte-Suzanne, 53480 Vaiges Vaiges 53480 Mayenne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location73126889.jpg 06 85 52 74 72

Manoir à tourelle polygonale de la fin du Moyen-âge

Crédits : de MARSEUL Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Vaiges Autres Lieu Manoir d'aubigné Adresse Route de Chammes - Sainte-Suzanne, 53480 Vaiges Ville Vaiges Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Manoir d'aubigné Vaiges