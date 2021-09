Visite guidée de la cité Renaissance de Châtillon-sur-Saône Maisons Musées du Berger et du Cordonnier, 18 septembre 2021 15:00, Châtillon-sur-Saône.

Journée du patrimoine 2021 Maisons Musées du Berger et du Cordonnier. Tarif habituel museechatillon.vosges@gmail.com, 07 81 88 93 08

Samedi 18 septembre, 15h00

Visite guidée de la cité Renaissance de Châtillon-sur-Saône

Aux portes de la Lorraine, un patrimoine architectural et culturel à découvrir !

Bâtie sur un promontoire rocheux entre Saône et Apance, aux limites de la Haute Saône, de la Haute Marne et des Vosges, la cité conserve de son histoire Lorraine de surprenants édifices. Nous vous proposons de découvrir ce patrimoine et cette histoire au cours d’une balade commentée dans les ruelles de la cité.

Cette visite des extérieurs se poursuivra par une visite libre des maisons musée du berger et du cordonnier ; 26 espaces aménagés grandeur nature dans des bâtisses restaurées.

Une vidéo de 15 minutes sur l’histoire de la cité terminera la visite.

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

4€ par personne. Départ de la visite guidée : entrée du musée, à 15h.



Maisons Musées du Berger et du Cordonnier Rue de l’Assaut, 88410 Châtillon-sur-Saône Châtillon-sur-Saône 88410 Vosges

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39167928.jpg 07 81 88 93 08 http://www.chatillon-sur-saone.com/ https://www.facebook.com/musee.dechatillon

Au sein des maisons restaurées du berger et du cordonnier et de la grosse tour du XIVe siècle, vingt espaces évoquent la vie quotidienne et l’histoire de la ville.

Du XIVe au XVIIIe siècle, Châtillon est une prévôté du comté puis du duché de Bar, ensuite du duché de Lorraine. Vers 1350, le bourg est protégé par une enceinte. La ville fut détruite en 1476 au cours de la guerre menée par Charles le Téméraire contre le duc de Bar et de Lorraine, René II. La Renaissance constituera alors une période de reconstruction et de forte croissance démographique, en témoignent les nombreuses maisons et hôtels de style Renaissance construits par des écuyers locaux et par la famille du seigneur usufruitier de Châtillon, Bertrand de Jaulin. La ville subira les méfaits de la guerre de Trente ans et sera alors abandonnée. Au XVIIIe siècle, Châtillon-sur-Saône se reconstruit.

