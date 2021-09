Saint-Paul Maison Serveaux La Réunion, Saint-Paul Léon s’invite aux journées européennes du patrimoine Maison Serveaux Saint-Paul Catégories d’évènement: La Réunion

Saint-Paul

Léon s’invite aux journées européennes du patrimoine Maison Serveaux, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Paul. Journée du patrimoine 2021 Maison Serveaux. Gratuit 0262344920

18 et 19 septembre Léon s’invite aux journées européennes du patrimoine * En co-animation avec l’Office de Tourisme de l’Ouest et la Ville d’Arts et d’Histoire, Saint Paul, seront organisées des visites guidées hybrides, alliant la présence d’un guide péi et l’utilisation de l’application Leon pour offrir une expérience innovante et disruptive au public. Venez découvrir Léon ! *

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

*

Entrée libre et gratuite.

Maison Serveaux 81, Chaussée Royale, 97460 Saint-Paul Saint-Paul 97460 Lyon 1er Arrondissement La Réunion

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 62 34 49 20

Construite entre 1945 et 1950 par le docteur Roger Serveaux, maire de Saint-Paul de 1959 à 1965, la Maison Serveaux, située le long de la chaussée Royale, abrite aujourd’hui le Pôle Culture de la Ville.

Crédits : Léon Gratuit

Détails Catégories d’évènement: La Réunion, Saint-Paul Autres Lieu Maison Serveaux Adresse 81, Chaussée Royale, 97460 Saint-Paul Ville Saint-Paul lieuville Maison Serveaux Saint-Paul