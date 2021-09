Arnay-le-Duc Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc, Côte-d'Or Marché Gourmand à la Maison Régionale des Arts de la Table Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc Catégories d’évènement: Arnay-le-Duc

Côte-d'Or

Marché Gourmand à la Maison Régionale des Arts de la Table Maison Régionale des Arts de la Table, 19 septembre 2021 10:00, Arnay-le-Duc

Dimanche 19 septembre, 10h00 Marché Gourmand à la Maison Régionale des Arts de la Table * *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

Gratuit | règles sanitaires en vigueur

Maison Régionale des Arts de la Table 15 rue Saint-Jacques 21230 Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31164996.jpg 03 80 90 11 59 http://www.musee-artsdelatable.fr

Anciens Hospices Saint-Pierre, bâtiment du XVIIème siècle, abritant actuellement la Maison Régionale des Arts de la Table qui présente chaque année des expositions ayant un lien étroit avec l’art culinaire, la gastronomie et plus particulièrement les Arts de la Table.

