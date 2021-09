Nantes Maison ouvrière des batignolles Loire-Atlantique, Nantes Les cités en bois des Batignolles Maison ouvrière des batignolles Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les cités en bois des Batignolles Maison ouvrière des batignolles, 18 septembre 2021 10:30, Nantes

Samedi 18 septembre, 10h30 Les cités en bois des Batignolles * A partir de la maison ouvrière des Batignolles, découvrez le livre de Louis Le Bail sur les cités en bois (éditions du Centre d’histoire du travail) et visitez à partir de 14h le quartier en compagnie de l’historien Jean-Yves Bellayer (rendez-vous à la gare multi-modale !).

Initiative proposée par le Centre d’histoire du travail et Batignolles-Retrouvailles *

samedi 18 septembre – 10h30 à 17h00

*

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Maison ouvrière des batignolles
30, Boulevard des batignolles, Nantes, 44000
Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

