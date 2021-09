Spectacle de danse “A koz?- A Koz !” Maison Orré, 19 septembre 2021 15:00, .

Journée du patrimoine 2021 Maison Orré. Gratuit Handicap moteur 0262 96 29 10, valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Dimanche 19 septembre, 15h00, 16h00

Spectacle de danse “A koz?- A Koz !”

Chorégraphe, venant des arts de la rue, son enfance a été sillonnée par les images de sites historiques situés sur la commune de Saint Paul : Villèle et la kaz Desbassyns, la chapelle pointue, Saint Paul ville et le cimetière marin, Tour des Roches et son rou-do-lo, Grand Fond et sa tour éventrée, Bassins Bleu, des Aigrettes ou Cormoran et ses nombreux canaux, Ravine Saint Gilles et ses vasques et murs d’hôpital, La Savane et toutes ces énormes pierres bizarrement disposées…

Enfant, adolescent, jeune adulte les vestiges sont tous fortement présents mais font partie du paysage tout comme l’eau, les eucalyptus, les zerbaz secs de la savane, le sable noir de la plage de Saint Paul, le basalte des pierres volcaniques sous ses pieds.…

Puis il quitte son île…Et ses images reviennent souvent dans son exil comme les senteurs de son enfance. L’Histoire de son île aussi à laquelle il s’intéresse en tant qu’artiste. Devenu chorégraphe, créateur de ses propres univers, un questionnement le hante : quel est le rapport du réunionnais à son patrimoine ? Comment se fait-il qu’il traverse ces lieux chargés d’Histoire sans prendre la mesure de leur dimension ?

C’est ce rapport ambivalent de l’enfant-adolescent, du non encore adulte à son environnement et plus précisément à son patrimoine historique et à la genèse sociale de son île qu’il souhaite questionner avec ce spectacle.

Au-delà des pierres qui restent, il met en exergue la mémoire qu’elles évoquent – celle de l’esclavage, de la domination, de l’enfermement – et en corollaire il révèle la capacité de s’en libérer, d’y apporter une réponse de révolte.

Plus profondément, la chorégraphie pense être une des réponses que peut apporter un être libre, réfractaire à toute volonté d’enfermement.

A koz ? A Koz ! est une pièce chorégraphiée à géométrie variable tantôt duo, tantôt trio, parfois quintet…

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h23

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h23

Passe sanitaire demandé et port du masque obligatoire.



Maison Orré 50, Désiré Barquissau, 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30283998.jpg 0262 96 29 10 http://www.taaf.fr/La-maison-Orre-la-residence-du-prefet-a-Saint-Pierre

La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion.

Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.

Crédits : Cie Danse Etik Gratuit Pascal Laude