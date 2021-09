Maison Orré La Réunion Exposition “Monuments Historiques de Saint-Pierre” Maison Orré Catégorie d’évènement: La Réunion

Exposition “Monuments Historiques de Saint-Pierre” Maison Orré, 18 septembre 2021 09:00, . Journée du patrimoine 2021 Maison Orré. Gratuit 0262 96 29 10, valorisation.patrimoine@saintpierre.re

18 et 19 septembre Exposition “Monuments Historiques de Saint-Pierre” * L’histoire et l’architecture du patrimoine protégé de la ville de Saint-Pierre. Voilà une exposition bien originale sous sa forme (des cubes empilés !) qui saura faire prendre conscience au public de l’intérêt de notre patrimoine bâti. L’exposition est accessible aux enfants ! À la découverte de glossaires, de bibliographies, de descriptifs, d’historiques et des photos des plus beaux bâtiments protégés de la ville de Saint-Pierre. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Pass sanitaire demandé et port du masque obligatoire

Maison Orré 50, Désiré Barquissau, 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30283998.jpg 0262 96 29 10 http://www.taaf.fr/La-maison-Orre-la-residence-du-prefet-a-Saint-Pierre

La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion.

Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.

Crédits : Cliché Pascal Laude Gratuit Pascal Laude

Détails Catégorie d’évènement: La Réunion Autres Lieu Maison Orré Adresse 50, Désiré Barquissau, 97410 Saint-Pierre Age maximum 99 lieuville Maison Orré