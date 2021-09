Castellane Maison nature & patrimoines Alpes-de-Haute-Provence, Castellane Visite guidée de l’exposition Temps Fossiles Temps Présent Maison nature & patrimoines Castellane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Dimanche 19 septembre, 11h00, 15h00 Visite guidée de l’exposition Temps Fossiles Temps Présent * “Temps Fossiles Temps Présent ” vous fera découvrir des spécimens inédits de fossiles en regard avec des œuvres d’art du Fonds Régional d’Art Contemporain de Marseille. L’opportunité de découvrir la richesse de nos paysages par la géologie et l’art. Cette exposition nous questionne sur la valeur de notre passé, sur notre appropriation et sur la préservation de nos paysages. Un ensemble inédit de fossiles fera plonger le visiteur dans un passé oublié, lorsque la commune était encore sous les eaux. Une manière de découvrir pourquoi le Pays de Castellane est devenu un berceau de la paléontologie et ce qu’est la Réserve Géologique de Haute-Provence. Au sein de cet inventaire de formes fossilisées, se sont glissées des œuvres d’art contemporain, permettant une toute autre lecture des objets présentés, tissant des liens entre passé et présent. Grâce à cette ouverture, la visiteur pourra apprécier la manière dont les artistes de notre époque questionnent notre histoire par le prisme du minéral, du paysage, de la trace de l’Homme dans son environnement. *

La Maison Nature & Patrimoines est située au cœur de Castellane et regroupe le Relais du Parc naturel régional du Verdon, le musée Sirènes et Fossiles et le musée du Moyen Verdon. Point de départ, d’accueil et de découverte, elle ouvre ses portes sur les richesses naturelles et culturelles du territoire du Verdon grâce à : 2 musées, 1000 conseils du Parc du Verdon, 1 boutique, des expositions…

