Ouverture gratuite de la Maison Nature & Patrimoines Maison nature & patrimoines, 18 septembre 2021 10:00, Castellane.

18 et 19 septembre

Venez découvrir gratuitement les expositions de l’année : “Temps Fossiles Temps Présent” (fossiles et art contemporain) et le “Verdon aux quatre saisons” (photographies), ainsi que notre exposition permanente “Sirènes et fossiles”.

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h30

Entrée libre



Maison nature & patrimoines Place Marcel Sauvaire, 04120 Castellane Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence

04 92 83 19 23 http://www.maison-nature-patrimoines.com

La Maison Nature & Patrimoines est située au cœur de Castellane et regroupe le Relais du Parc naturel régional du Verdon, le musée Sirènes et Fossiles et le musée du Moyen Verdon. Point de départ, d’accueil et de découverte, elle ouvre ses portes sur les richesses naturelles et culturelles du territoire du Verdon grâce à : 2 musées, 1000 conseils du Parc du Verdon, 1 boutique, des expositions…

Crédits : Maison Nature & Patrimoines Gratuit