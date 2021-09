Hameau Gruchy Maison natale Jean-François Millet Hameau Gruchy, Manche Visite libre de la maison natale Jean François Millet Maison natale Jean-François Millet Hameau Gruchy Catégories d’évènement: Hameau Gruchy

18 et 19 septembre Visite libre de la maison natale Jean François Millet

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Maison natale Jean-François Millet Hameau Gruchy, Gréville-Hague, 50440 La Hague Hameau Gruchy 50440 Gréville-Hague Manche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59847461.jpg 02 33 01 81 91 http://patrimoine.manche.fr

Gruchy fut une une source d’inspiration majeure pour Jean-François Millet. Grâce à un parcours original, mêlant œuvres originales, objets ethnographiques, audiovisuels, découvrez la vie et l’œuvre du peintre des réalités paysannes. Autour de la maison natale, Les Premiers pas, La Becquée et la Précaution maternelle sont réinterprétés et mis en scène sous forme de silhouettes. © maison J-F Millet

