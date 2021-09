Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle Maison natale Charles de Gaulle, 18 septembre 2021 09:30, Lille.

Journée du patrimoine 2021 Maison natale Charles de Gaulle. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle

*

Charles de Gaulle a vu le jour le 22 novembre 1890 au 9 rue Princesse dans la maison de ses grands-parents maternels. Lieu de retrouvailles familiales, il y passe ses vacances jusqu’en 1912.

La visite permet de saisir le contexte familial et géopolitique dans lequel a grandi le futur président de la Ve République et de découvrir l’enfance et la genèse du plus illustre des Français.

La maison est classée monument historique et labélisée Maison des Illustres. En 2020, elle a fait l’objet d’une rénovation d’ampleur permettant de lui redonner son authenticité. Elle constitue ainsi le seul témoignage d’une maison bourgeoise de Lille au 19e siècle.

*

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h30

*

Pas de réservation – Visite guidée uniquement – Départ tous les 30 minutes – Groupe de 15 personnes constitué sur place – Sacs non autorisés – Pass sanitaire obligatoire



Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse – 59800 Lille Lille 59800 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location7124618.jpg 03 59 73 00 30 http://www.maisondegaulle.fr

« Avec l’âge, c’est toujours l’enfance qui prédomine et si je pouvais être moi-même, ce serait probablement rue Princesse où je suis né. » Charles De Gaulle. Partez à la découverte des racines de l’homme du 18 Juin et fondateur de la Veme République. Comprendre de Gaulle, c’est connaître le jeune Charles né dans le vieux Lille le 22 novembre 1890 au coeur d’une famille traditionnelle française de la Belle Epoque.

Crédits : MNCDG / CD59 Gratuit (c) MNCDG-CD59