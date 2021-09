La Maison Michel Veyrenc… pour tous Maison Michel Veyrenc, 17 septembre 2021 10:30, Aubenas.

Journée du patrimoine 2021 Maison Michel Veyrenc. Gratuit

17 – 19 septembre

La Maison Michel Veyrenc… pour tous

*

Du Château-vieux qui a dû voir passer lors de leur rencontre en 1209 le Légat du Pape Amaury, le Comte de Toulouse Raymond VI et leurs suites… et les représentants du Roi, la maison conserve sans doute les principaux vestiges : portes, halle, citerne…

De la reprise de ses ruines par la bourgeoisie à la fin du Moyen-âge, on citera la cuisine peut-être, les portes et façades du XVe au XVIIe… Et le drame des martyrs d’Aubenas, puis de la révolte de Roure.

Du XVIIIe, une large reconstruction avec la grande porte sur rue qui attend un renouveau et l’exceptionnel escalier sauvé dans les années 1970…

Du XIXe, la vente de la maison par d’improbables héritiers dont le Chambellan de l’Empire d’Autriche. Vente suivi de partages puis d’appauvrissements illustrant bien les difficultés de nos centres-villes historiques… jusqu’à une réhabilitation qui se poursuit encore aujourd’hui.

Votre visite

Elle sera libre, soutenue par des panneaux pédagogiques. Des documents pourront être consultés. Merci de les respecter !

Les propriétaires seront là ou représentés pour répondre à vos questions.

Une plaquette de relevés et plans en lien avec l’histoire a été éditée en peu d’exemplaires au mois d’août pour un dossier « Monument historique » en cours avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Il reste quelques exemplaires qui seront cédés au prix coûtant de 15 € (60 pages quadri au format A4).

Dans la maison, vous pourrez aussi parcourir librement l’exposition « Un albenassien dans l’histoire du Japon, Léonce Verny, fondateur de l’Arsenal de Yokosuka »

*

vendredi 17 septembre – 10h30 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

*



Maison Michel Veyrenc 8, rue Jourdan, 07200 Aubenas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Aubenas 07200 Ardèche

http://www.facebook.com/MaisonVeyrencDeLaValette?hc_location=timeline

Construite sur les vestiges du Château-vieux d’Aubenas, la Maison Michel Veyrenc entre dans l’histoire en 1593 avec l’arrestation des bienheureux jésuites Jacques Salès et Guillaume Sautemouche, reconnus au rang des martyrs par l’Eglise catholique. Elle sera fortement endommagée lors de la révolte de Roure en 1670. C’est vers 1740 que François-Louis Barthélémy, avocat, fait construire son escalier. Son fils sera premier consul d’Aubenas en 1789. En plus de l’escalier, remarquable par sa stéréotomie et ses rampes en fer forgé de style rocaille, on peut remarquer dans la cour d’entrée et les rez-de-chaussée des vestiges de l’époque médiévale et le système d’alimentation de la citerne en eaux pluviales. On relève aussi les restes d’une grande et ancienne cuisine et une halle autrefois ouverte. En façade sur la rue Jourdan, la grande porte d’entrée à bosses date du XVIIIe siècle, et à l’opposé, au nord, la cour charretière conserve aussi des vestiges du Château-vieux ; la façade arrière du logis avec sa fenêtre à meneaux et les corbeaux en balcon qui supportaient les lieux d’aisance remonte au XVIIe.

Crédits : Alain CHEVALIER Gratuit