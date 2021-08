La Puye Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix La Puye, Vienne Visitez l’un des fleurons du patrimoine religieux de Nouvelle-Aquitaine Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix La Puye Catégories d’évènement: La Puye

Visitez l'un des fleurons du patrimoine religieux de Nouvelle-Aquitaine Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix, 17 septembre 2021 14:00, La Puye. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Visitez l’un des fleurons du patrimoine religieux de Nouvelle-Aquitaine * Découverte d’un patrimoine exceptionnel. La chapelle conventuelle, le cloître, les caves fontevristes du XIIe siècle, les châsses de saint André et sainte Jeanne Elisabeth, la chapelle des saints… Partez à la découverte des richesses du Triangle d’or historique de la Vienne (86). Au coeur du périmètre de l’ancien prieuré fontevriste de la Puye, visitez la maison-mère de la congrégation des Filles de la croix. Présentent dans 8 pays (France, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Canada, Brésil, Thaïlande, etc.), les 400 soeurs vous accueillent dans ce site magnifique, à découvrir quelques uns des fleurons du patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Visite libre et/ou commentée.

Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix 16 route de Paizay-le-Sec, 86260 La Puye La Puye 86260 Vienne

Ancien monastère fontevriste avec une chapelle du XIXe siècle et un cloître du XXe siècle. En 1819, Elisabeth Bichier des Ages, fondatrice, achète cet ancien prieuré et en fait la Maison-Mère.

