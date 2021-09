Rouen Maison Marrou Rouen, Seine-Maritime Visite libre de l’exposition Madame rêve en Bovary Maison Marrou Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite libre de l’exposition Madame rêve en Bovary Maison Marrou, 18 septembre 2021 11:00, Rouen. Journée du patrimoine 2021 Maison Marrou. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’exposition Madame rêve en Bovary * Héroïne moderne, Emma Bovary a choqué ses contemporains et marqué plusieurs générations de lecteurs. Ce personnage de fiction a inspiré les artistes, qu’ils soient illustrateurs, musiciens ou cinéastes, et chacun d’entre nous imagine sa propre représentation d’Emma Bovary, d’Isabelle Huppert à Mia Wasikowska. L’oeuvre littéraire de Gustave Flaubert Madame Bovary s’inscrit dans un territoire, celui de la Normandie et plus particulièrement de la Seine-Maritime. C’est pourquoi le Musée des Traditions et Arts Normands, riche de ses collections, présente hors les murs à la Maison Marrou à Rouen, l’exposition Madame rêve en Bovary. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

*

Entrée libre dans la limite des places disponibles (15 personnes toutes les 30 minutes). Présentation obligatoire du Pass sanitaire.

Maison Marrou 29 rue verte, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Gare / Jouvenet Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59888238.jpg http://www.chateaudemartainville.fr

La Maison Marrou construite par le ferronnier d’art Ferdinand Marrou présente l’exposition temporaire Madame rêve en Bovary dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert.

Crédits : © Département de la seine-Maritime Gratuit Département de la Seine-Maritime

