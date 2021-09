Saint-Denis Maison Louis Jessu Saint-Denis Théâtre populaire de Louis Jessu : Nonome l’est maillé dans la colle Jacques Maison Louis Jessu Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Théâtre populaire de Louis Jessu : Nonome l’est maillé dans la colle Jacques Maison Louis Jessu, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Denis. Journée du patrimoine 2021 Maison Louis Jessu. Gratuit|Sur inscription

18 et 19 septembre Théâtre populaire de Louis Jessu : Nonome l’est maillé dans la colle Jacques * L’histoire se passe à Sainte-Clotilde. Quiquine, femme autoritaire, égoïste et avare, mène sa famille à la baguette. Son mari, Nonome, travaille dure du matin au soir dans les champs de maïs et de canne. Le mari mal-nourri tombe gravement malade. Pulchérie, leur fille et Lafiole, un ami de la famille sont très inquiets. Docteur Boucané saura-t-il ramener la santé et la sérénité dans cette famille ?

Une pièce de Louis Jessu

par l’Association LVD

Maison Louis Jessu – Salle de théâtre (26 avenue Desbassyns )

Sur inscription *

samedi 18 septembre – 09h00 à 10h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 10h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

*

Maison Louis Jessu 26 avenue Desbassyns 97490 SAINTE-CLOTILDE Saint-Denis 97400 Le Butor Crédits : Licence libre Gratuit|Sur inscription

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Denis Autres Lieu Maison Louis Jessu Adresse 26 avenue Desbassyns 97490 SAINTE-CLOTILDE Ville Saint-Denis lieuville Maison Louis Jessu Saint-Denis